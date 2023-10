Zu einer pro-palästinensischen Demo am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg haben sich laut Polizei am Samstagnachmittag rund 3.000 Menschen versammelt. Zu der Kundgebung, die um 16 Uhr begann, waren 1.500 Menschen angemeldet. Eine rbb-Reporterin sprach von einer "normalen Demo-Stimmung". Es gebe bislang keine Zwischenfälle. Teilnehmer schwenkten Palästina-Fahnen. Die Polizei rief die Menschen vor Ort zu einer friedlichen Demonstration auf.

Trotz Verbots haben sich am Freitagabend an mehreren Orten in Berlin Menschen zu pro-palästinensischen Demonstrationen versammelt. Bei Auseinandersetzungen wurden zwei Polizisten verletzt. Mehrere Menschen wurden vorläufig festgenommen.

Der Demonstrationszug führt zur Stunde vom Oranienplatz in Richtung Puschkinallee über die angemeldete Route Oranienstraße - Skalitzer Straße - Schlesische Straße.



Am Nachmittag wurde eine Demonstration zum Nahen Osten vom Brandenburger Tor zum Washingtonplatz am Hauptbahnhof verlegt. Daran beteiligten sich 200 Menschen. Die Kundgebung wurde am frühen Nachmittag ohne Vorkommnisse beendet.

Bereits am Freitag fanden mehrere pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin statt, die friedlich verliefen. Die Polizei löste allerdings auch mehrere verbotene Versammlungen auf. Zwei Beamte wurden verletzt, es gab zahlreiche Festnahmen.