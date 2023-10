rbb-Intendantin Ulrike Demmer hat erneut den aktuellen Entwurf zum rbb-Staatsvertrag kritisiert. In einer Anhörung des Hauptausschusses des Brandenburger Landtages am Mittwoch bezeichnete sie den vorliegenden Entwurf in Teilen als einen "Eingriff in die dem rbb von der Verfassung garantierte Unabhängigkeit". Er mache so kleinteilige Vorschriften, dass man dem Anspruch von Staatsferne nicht mehr genügen könne.

Der Staatsvertrag schreibt im Entwurf unter anderem eine Ausweitung der täglichen regionalen TV-Berichterstattung in Berlin und Brandenburg um 30 Minuten auf je 60 Minuten vor. Die jeweiligen Landesangebote im Fernsehen, Radio und Internet des rbb sollen von zwei Beauftragten geleitet werden, die der Rundfunkrat wählen soll.