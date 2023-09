Rundfunkratssitzung - Intendantin Demmer kritisiert Novellierung des rbb-Staatsvertrags

Do 28.09.23 | 20:28 Uhr

dpa/Thomas Bartilla Video: rbb24 Abendschau | 28.09.2023 | Thomas Bittner | Bild: dpa/Thomas Bartilla

Zum Auftakt der Rundfunkratssitzung des rbb hat die neue Intendantin des Senders, Ulrike Demmer, am Donnerstag ihre Kritik am Entwurf für einen neuen Rundfunkstaatsvertrag erneuert. Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung in Demmers Amtszeit stand die Erarbeitung einer Stellungnahme zur Novellierung des rbb-Staatsvertrags durch den Rundfunkrat. Demmer sagte, sie begrüße zwar alles, was mehr Transparenz und eine bessere Kontrolle bringe. Auch der Wunsch nach Regionalisierung sei richtig. "Aber die Strukturen, die wir dafür brauchen, wollen wir schon selbst bestimmen", sagte Demmer dem rbb.

Kontrolle über den rbb soll gestärkt werden

Die Brandenburger Staatskanzlei und die Berliner Senatskanzlei hatten Ende August einen 64-seitigen Entwurf vorgelegt, der die Grundlagen des rbb neu regelt. Unter anderem wird ein Gehaltsdeckel für die Intendanz vorgesehen. Die Expertise in den Gremien sollen gestärkt werden, genauso wie die Kontrolle über den rbb.

Demmer sagte in der Sitzung, die Staatsferne des rbb sei Kern der Demokratie, "und die werden wir verteidigen. Sobald in unsere Strukturen eingegriffen wird, sehen wir unser Recht auf die Programmautonomie, Rundfunkfreiheit und Selbstverantwortung beeinträchtigt", so die Intendantin weiter. "Wir würden uns auch vor Gericht verteidigen", fügte sie hinzu.

Kritik am Entwurf aus dem rbb

Kritik am Entwurf für den Staatsvertrag kommt auch von der rbb-Personalratsvorsitzenden Sabine Jauer. Sie sieht die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiter des Senders beeinträchtigt, wie sie im Vorfeld der Rundfunkratssitzung sagte: "Wir haben den Eindruck, dass hier der Status Quo unterlaufen wird", sagte sie dem rbb. "Im Moment hat der Personalrat das Recht, einen Bericht abzugeben, das wird in Zukunft so selbstverständlich nicht mehr sein. In der Findungskommission hatten wir zwei Vertreter, dann nur einen", so Jauer. Sie habe den Eindruck, dass die Belegschaft bei diesem Staatsvertrag kaum eine Rolle gespielt habe.

rbb-Intendantin Ulrike Demmer hatte bereits zuvor angekündigt, dass sie Einschränkungen der redaktionellen, organisatorischen oder strukturellen Unabhängigkeit nicht akzeptieren wolle.

Rechtsstreit mit Schlesinger auch Thema

Der Rundfunkrat will in der Sitzung auch nichtöffentlich über den Rechtsstreit des rbb mit der ehemaligen Intendantin Patricia Schlesinger beraten. Zudem ist die Einrichtung einer Arbeitsgruppe geplant, die eine Wahlordnung erstellen soll. Das Wahlverfahren für die aktuell amtierende Intendantin war wegen formaler und inhaltlicher Fehler in die Kritik geraten. Vor allem die Mitarbeitervertretungen sahen ihre Interessen in der Findungskommission und vor der Wahl nicht ausreichend berücksichtigt. Auch darüber wird dem Vernehmen nach in der Rundfunkratssitzung diskutiert.