Ein 78-Jähriger hat nach einem sogenannten Schockanruf einer möglichen Betrügerin eine Bibel anstatt einer hohen Geldsumme gegeben. Weil die 27-Jährige versucht haben soll, den Rentner um mehr als 80.000 Euro zu bringen, wurde gegen sie eine Anklage wegen Betruges erhoben, wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Nach den Angaben soll der Rentner im Februar zwei Anrufe von verschiedenen Frauen erhalten haben. Eine der Unbekannten habe ihm am Telefon mitgeteilt, dass seine Tochter bei einem Autounfall einen Menschen tödlich verletzt haben soll. Eine weitere Frau gab sich in einem anderen Telefonat als Rechtsanwältin aus und teilte dem Mann mit, seine Tochter sei in Haft. Gegen eine Kaution zwischen 69.000 und 79.000 Euro käme sie frei.