In den vergangenen 20 Jahren ist der Grundwasserspiegel in Brandenburg deutlich gesunken. Die Forscher sehen keine Trendwende. Ein Pilotprojekt untersucht nun, wie der Wasserhaushalt stabilisiert und an Wetterextreme angepasst werden kann. Von Stefanie Otto

Auf einem anderen Feld baut Förster zwischen Getreide und Mais sogenannte Zwischenfrüchte an - zum Beispiel eine Mischung von Rettich, Lupine und Klee. Jetzt im Herbst stehen die Pflanzen noch in der Blüte, frieren im Winter ab und bilden ähnlich wie im Kompost neuen Humus.

Durch den menschengemachten Klimawandel wird es hierzulande im Jahr 2050 durchschnittlich zwei Grad wärmer sein als zu Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880. Gerade die Landwirte werden das spüren: Der Winter wird kürzer, im Sommer wird es oft Hitzewellen und lange Trockenheit geben. Die Wachstumsperiode wird bereits zwei Wochen früher beginnen und drei Wochen länger dauern.

Regen bleibt auch in Zukunft in Brandenburg Mangelware. Doch wenn er kommt, dann oft in großen Mengen, die vom Boden gar nicht so schnell aufgenommen werden können. Die Folge: Überschwemmungen und Ernteausfälle.

Björn Förster und seine Frau Christina Münch versuchen, ihren Betrieb so gut es geht an die Veränderungen anzupassen. Bei ihnen im südlichen Brandenburg ist der Klimawandel auch schon längst angekommen. Neben den Ackerfrüchten produzieren sie vor allem Futter für ihre knapp 2.000 Milchkühe.

Durch gezielte Züchtung und hier ansässige Futterpflanzen will Christina Münch die Tiere widerstandsfähiger machen. Dabei spielt auch eine kleine Herde Angus-Rinder eine wichtige Rolle. Sie sind nicht so wählerisch, was das Futter angeht, und können das ganze Jahr auf der Weide bleiben.