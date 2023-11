Alfred Neumann Berlin Dienstag, 28.11.2023 | 14:16 Uhr

"So wurde der S-Bahn-Betrieb allein im Juni 82 Mal dadurch gestört, dass Reisende unberechtigt die Notbremse zogen. Nicht weniger als 67 Mal wurde festgestellt, dass Menschen auf S-Bahn-Gleisen unterwegs waren. In einem solchen Fall muss der Betrieb auf dem Abschnitt unterbrochen werden." wurde in der Berliner Zeitung über Aussagen der S-Bahn am Fahrgastsprechtag in der vergangen Woche berichtet. Und die Ansage, dass man in den neuen S-Bahnen den gelb markierten Türbereich freilassen solle, kommt auch mit Ansage. Bei der Gelegenheit hat die S-Bahn auch Zahlen für Oktober parat gehabt.