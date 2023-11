Kalte Jahreszeit - Kältehilfe-Angebote starten in Berlin und Brandenburg

Mi 01.11.23 | 13:45 Uhr

dpa/C.Koall Audio: Antenne Brandenburg | 01.11.2023 | Patrik Buchmüller | Bild: dpa/C.Koall

Mit den sinkenden Temperaturen starten die Wohlfahrtsverbände in Berlin und Brandenburg am Mittwoch wieder ihre Angebote für wohnungslose Menschen. Sie sollen einen Ort zum Aufwärmen aber auch zum zwischenmenschlichen Austausch bieten. Am Bundesplatz in Berlin-Wilmersdorf nimmt die Wärmestube der Caritas ihren Betrieb auf. Sie ist bis 31. März 2024 wochentags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wärmestube gibt es seit 1992.

Für obdachlose Menschen gibt es stadtweit nach Angaben der Sozialverwaltung etwa 1.100 Übernachtungsplätze. Oftmals wird neben einem Platz im Warmen auch eine Mahlzeit angeboten. Teils können die Gäste zudem verschiedene Beratungsangebote wahrnehmen. Die Wohlfahrtsverbände sind sich aber sicher, dass die Zahl der Plätze trotzdem nicht ausreicht. Die Berliner Senatssozialverwaltung ist daher weiter auf der Suche nach geeigneten Objekten für die Kältehilfe. Aktuell würden drei kleinere Objekte in unterschiedlichen Bezirken geprüft, sagte der Sprecher der Senatssozialverwaltung, Stefan Strauß. Als ein großes Problem gilt der Mangel an Immobilien. Dennoch soll niemand abgewiesen werden. Gestartet war die Berliner Kältehilfe Anfang Oktober mit 677 Übernachtungsplätzen für obdachlose Menschen.



Angebote in Potsdam und Frankfurt (Oder) starten

Auch in Brandenburg starten die Angebote. So stellt die Stadt Potsdam in diesem Jahr 99 Plätze in Pensionen zur Verfügung. Außerdem gibt es noch Notbetten im Obdachlosenheim der Arbeiterwohlfahrt am Lechensteig. Laut Stadt ist vereinbart worden, dass dort niemand abgewiesen wird. Ansprechbar dafür seien auch Streetworker.

Darüber hinaus bietet das Soziale Zentrum der Volkssolidarität auf der Rückseite des Potsdamer Rathauses in Potsdam in einer "Suppenküche" warme Mahlzeiten (Friedrich-Ebert-Straße 79/81) und die Möglichkeit, zu duschen. Auch die Kleiderkammer sei dort täglich geöffnet. Die Winterhilfe wird bis zum 1. April bereitgestellt. In Frankfurt (Oder) werde derweil ein Kältebus für die kalten Tage vorbereitet, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Das Fahrzeug sei ab Temperaturen von minus zehn Grad unterwegs, um Decken, heiße Getränke, Essen oder auch die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft anzubieten. 2022 wurden auf diese Weise knapp zehn Personen betreut, so der Sprecher. "Diese nehmen die Angebote gern an, mit Ausnahme der Option, die Obdachlosenunterkunft aufzusuchen."

Das "Straßencafé" der Cottbuser Stadtmission hat seit Mittwoch zusätzliche Öffnungszeiten. Geöffnet ist nun auch an den Wochenenden und an Feiertagen von 7:30 Uhr bis 18:00. "Wir bieten unser Angebot der Körperhygiene, der Wäschepflege, warme Mahlzeiten und Freizeitbeschäftigung an", sagte Nicole Fischer, die Leiterin der Stadtmission, dem rbb. Etwa zehn bis 20 Menschen pro Tag nutzen das Angebot nach bisherigen Erfahrungen. Es soll bis Ende März laufen.