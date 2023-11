Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt in Berlin und Brandenburg

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen wird am Sonntag auch in Berlin und Brandenburg an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert.

Anlässlich des Volkstrauertages hielt der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) bereits am Morgen eine Gedenkrede auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. Am Vormittag findet eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) statt.