Laut Polizei drangen die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zu Montag gewaltsam über Kellerräume in den Schankraum ein und entwendeten dort mehrere Flaschen mit Alkohol. In den Keller schmierten sie einen Davidstern mit dem Buchstaben J darin sowie die Zahl 88. Die 88 steht in rechtsextremen Kreisen für "HH" – "Heil Hitler".

Zwei unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Lokal in Berlin-Lichtenberg antisemitische Parolen in einen Keller geschmiert. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um die Kiezkneipe "Morgen wird besser", die einen jüdischen Inhaber hat.

Bedrohungen, Beschimpfungen, Davidstern-Markierungen an Wohnhäusern: Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel schnellte die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Berlin nach oben. Laut der Recherchestelle Rias waren es es fast acht Fälle pro Tag.

Bezirksbürgermeister Martin Schaefer teilte am Dienstag mit, er sehe die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Lichtenberg mit großer Besorgnis. "Hakenkreuze am Sowjetischen Ehrenmal und jetzt der Einbruch ins "Morgen wird besser" mit antisemitischen Schmierereien schaffen ein Klima der Angst und des Hasses", so der CDU-Politiker. "Dass durch solche Taten nun Jüdinnen und Juden wieder bedroht und eingeschüchtert werden sollen, ist nicht zu akzeptieren." Das Bezirksamt werde deshalb am 7. Dezember wie in jedem Jahr die Chanukka-Lichter vor dem Lichtenberger Rathaus entzünden.

Erst am Wochenende waren am Sowjetischen Ehrenmal in Alt-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg Schmierereien mit mehr als 20 Hakenkreuzen entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei waren sie ungefähr 20 mal 20 Zentimeter groß und auf einer Fläche von sieben mal zwei Metern verteilt. Ein Zeuge hatte sie Schmierereien am Sonntagabend bemerkt und die Polizei verständigt. Auch in diesem Fall ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.