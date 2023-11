Eine 27 Jahre alte Rollstuhlfahrerin ist wenige Tage nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Unfall am vergangenen Montag. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin hatte die Rollstuhlfahrerin bei einem Abbiegevorgang offenbar übersehen und angefahren. Mit schweren Kopfverletzungen wurde sie von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Dort wurde sie in der Folge operiert und intensivmedizinisch betreut. Am Samstagabend ist sie gestorben.

Die Autofahrerin blieb unverletzt, stand aber beim Eintreffen der Einsatzkräfte sichtbar unter dem Eindruck des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizei übernommen.