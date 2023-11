Ein 25 Jahre alter Mann soll am Freitag bei einer Rentnerin in Berlin-Moabit geklingelt, sie in die Wohnung gedrängt und in einem Schwitzkasten gewürgt haben. Die 78-Jährige habe um Hilfe gerufen, daraufhin sei ihr eine auch im Haus lebende Angehörige zur Hilfe geeilt, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Mit erheblichem Kraftaufwand konnte die Angehörige demnach die Seniorin aus dem Würgegriff des Angreifers lösen.

Der Tatverdächtige floh. Dabei soll er einem Lieferanten noch Schnaps gestohlen haben. Die Polizei konnte den 25-Jährigen schließlich festnehmen.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt.