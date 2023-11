Unbekannte haben einen antisemitischen Brandanschlag auf einen Schaukasten am Rathaus Berlin-Moabit verübt.

In dem Kasten war seit dem 1. November eine Ausstellung zum Krankenhaus Moabit und dem jüdischen Leben in Moabit zu sehen. Der Schaden wurde am Sonntagmorgen entdeckt. Es wurde eine Scheibe eingeschlagen und dann ein Brandsatz hineingeworfen, wie einer der Ausstellungsmacher dem rbb sagte. Die Ausstellung in dem etwa sechs Quadratmeter großen Kasten an der Turmstraße sei dadurch komplett vernichtet worden.

Ein Polizeisprecher sagte dem rbb, dass die Tat zwischen 18 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag geschehen sein soll. Es gebe noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Die polizeilichen Ermittlungen stünden noch am Anfang und würden vom Staatsschutz fortgesetzt.