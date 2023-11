Ein 32-Jähriger steht im Verdacht Hassparolen in Bücher öffentlicher Bibliotheken geschmiert zu haben und rechtsradikale Graffiti gesprüht zu haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der immer wieder durch rechtsradikale Schmierereien und andere Sachbeschädigungen in Verbindung mit Volksverhetzung aufgefallen sein soll. Das bestätigte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, am Mittwoch rbb|24.

So soll der Beschuldigte in der Zentralbibliothek des Bezirks Tempelhof-Schöneberg aus Büchern zum Thema Rechtsextremismus Seiten herausgerissen und in einige auch "Heil Putin" oder das "Z"-Symbol hineingeschrieben haben. Mit dem Symbol wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verherrlicht.