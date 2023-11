Polizei ist mit Sondereinsatzkommando in Vieritz im Einsatz

Die Polizei befindet sich am Freitagabend in der brandenburgischen Gemeinde Vieritz (Havelland) in einem Sondereinsatz.

Seit 14 Uhr seien Einsatzkräfte mit einem Sondereinsatzkommando in dem Ort in der Nähe von Premnitz im Einsatz, bestätigte eine Sprecherin dem rbb. Die Gemeinde sei teilweise abgesperrt. Der Einsatz erfolge im Auftrag des zuständigen Jugendamtes mit einem Beschluss des Amtsgerichts. Über die genauen Hintergründe wollte die Polizeisprecherin mit Hinweis auf Persönlichkeitsrechte zunächst nichts sagen.

Der Einsatz wird vermutlich noch länger andauern, so die Polizei.