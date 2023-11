In Oranienburg (Oberhavel) ist erneut eine mögliche Weltkriegsbombe entdeckt worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Wegen des Funds müssen demnach 37 Menschen am Inselweg in Sicherheit gebracht werden.

Helfer hätten am Vormittag mit der Errichtung eines Sperrkreises mit einem Radius von 100 Metern begonnen, hieß es. Es müsse auch der Schiffsverkehr auf dem Oder-Havel-Kanal eingestellt werden.