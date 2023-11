Ab dem Sommersemester 2024 sollen Studierende ein günstigeres Deutschlandticket bekommen. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Doch die Studierendenvertretungen in Berlin haben Bedenken, was Preis und Zeitplan angeht. Von Franziska Hoppen

Studierendenvertreter in Berlin haben die Einigung von Bund und Ländern auf ein vergünstigtes Deutschlandticket für Studierende grundsätzlich begrüßt. Gleichzeitig wiesen sie in dem Zusammenhang auf mehrere Herausforderungen hin: Der Zeitplan sei ambitioniert, die rechtliche Lage unklar. Ab dem Sommersemester 2024 sollen Studierende einheitlich für 29,40 Euro in ganz Deutschland Bus und Bahn fahren können - mit einem vergünstigten 49-Euro-Deutschlandticket.

Dennoch nennt Gabriel Tiedje, Sprecher des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Technischen Universität (TU), das Angebot "vergiftet" und fürchtet rechtliche Unwägbarkeiten. Denn wenn Berlin im Sommer kommenden Jahres für alle Bürgerinnen und Bürger das 29-Euro-Ticket einführt, wäre das Semesterticket der Studierenden 40 Cent teurer.

Im Berliner Hochschulgesetz ist jedoch festgehalten, dass das Semesterticket als Solidarmodell "preisgünstig" sein muss, also günstiger als vergleichbare Angebote. Nur so können die Hochschulen rechtfertigen, dass alle Studierenden in das Solidarmodell einzahlen müssen, egal, ob sie die Tickets nutzen oder nicht. Inwiefern das Deutschlandticket-Semesterticket mit seinem bundesweiten Radius vergleichbar ist, sei rechtlich offen, fürchtet Tiedje, denn viele Studierende hätten schlicht keinen Bedarf an deutschlandweiten Reisen. Und was, wenn die Preise in Zukunft noch steigen sollten?