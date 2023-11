Radfahrerin in Kreisverkehr von Lkw überrollt

Bei einem Unfall mit einem Lkw in einem Kreisverkehr in Milow (Havelland) ist am Mittwoch eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Die Seniorin sei unter das Fahrzeug geraten, teilte eine Sprecherin der Polizei dem rbb mit.

Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch untersucht. Trotz eines herbeigerufenen Rettungshubschraubers konnte der Radfahrerin nicht mehr geholfen werden, hieß es. Der 62-Jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.



Zum Alter der Radfahrerin machte die Polizei keine Angaben.