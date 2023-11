Ein ICE der Deutschen Bahn ist am Dienstagnachmittag auf dem Weg von Berlin nach Köln auf freier Strecke in Sachsen-Anhalt stehen geblieben. Nach rbb-Informationen liegt ein technischer Defekt vor, der Zug musste evakuiert werden.



Wie ein rbb-Reporter berichtet, ist ein Ersatzzug eingetroffen, in den die Passagiere umsteigen sollen. In der Bahn-App wird für den betroffenen ICE 1050 derzeit eine "Reparatur am Zug" angezeigt. Es komme zu Verspätungen in beiden Richtungen.



Ein Sprecher der Bahn konnte auf Nachfrage des rbb zunächst keine Informationen dazu mitteilen.