Viktoria Kleber: Casimir ist am Mittwoch gestorben, an einem Montag gingen die Werte so krass nach unten, da wussten wir, okay, jetzt muss wirklich ein Wunder geschehen, dass es noch nach vorne geht. Für uns war das aber wirklich ganz wichtig, dass wir in dieser kurzen Zeit gelernt haben, ihn loszulassen. Diese zwei Tage waren enorm wichtig für uns, um uns in einem Ansatz überhaupt verabschieden zu können und ihnen im Endeffekt eben auch gehen zu lassen.

Sabrina N'Diaye: Ich glaube, da haben wir unterschiedlich gefühlt. Für mich war es eigentlich so, dass der Film vorbei ist. Ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können. Für mich war ganz klar, dass wir diesen ursprünglichen Film nicht zu Ende machen können. Es ging ja um die Frage, in was für einer Welt sollen unsere Kinder groß werden? Das hat sich für mich dann einfach auch nicht richtig angefühlt. Gleichzeitig habe ich aber gespürt, dass das für Viktoria auch wichtig war, diesen Film zu Ende zu machen. Für sie war das relativ schnell klar.

Sabrina N'Diaye: Das Schlimme war, dass das, was vorher so schön war und uns miteinander verbunden hat, nämlich dass wir zwei Jungs haben, die durch einen Film tragen sollten, dass wir auf einmal zwei Freundinnen waren, wo das eine Kind gestorben ist, und das andere noch lebt. Die Tatsache, dass wir dann gesagt haben, wir machen darüber einen Film, hat mir erstmal Angst gemacht.

Viktoria Kleber: Das glaube ich eigentlich nicht. Unsere Freundschaft war aber tatsächlich eine Baustelle. Es war nicht dieses ständige erinnert werden, sondern es war wirklich, mit einer Freundschaft konfrontiert zu sein, wo ich weiß, da gibt es den kleinen Miguel noch, und den kleinen Casimir gibt es nicht mehr. Ich glaube, die Schwierigkeit war diese Freundschaft am Leben zu erhalten und sich durch diese Schwierigkeiten und Herausforderungen durchzuboxen. Es gab immer wieder Momente, wo wir dachten, tut es uns wirklich gut, uns jetzt zu sehen? Von meiner Seite dieses ständig erinnert zu werden, dass Sabrina ihr Leben so weiterführt, wie ich es eigentlich auch hätte führen sollen.

Andere Menschen würden vielleicht denken, nun ist bei dir die totale Überforderung da, sowieso im Leben und dann das ständige erinnert werden an Casimir durch diesen Film. Ist das so?

Wie funktionieren Gespräche zwischen euch? Viktoria, du möchtest sicherlich über deinen Sohn reden und die Erinnerungen an Casimir wach halten. Und Sabrina möchte über Miguel und seine Entwicklung reden. Welche Balance findet ihr miteinander?

Viktoria Kleber: Das Gute an Sabrina ist, sobald sie was auf dem Herz hat, hat sie das auch auf der Zunge und spricht die Dinge an. Ich glaube, das Besondere an unserer Freundschaft ist, dass wir klar über Dinge sprechen können und du ganz oft gefragt hast: Wie machen wir das? Natürlich habe ich mich gefragt, kann so eine Freundschaft überhaupt funktionieren? Nicht nur aus der Perspektive, ich setze mich Situationen aus, die für mich im Nachhinein vielleicht schmerzlich sind, sondern auch aus der Perspektive, dass es Sabrinas Kinder sind. Das ist ein großer Teil von ihrem Leben, kann eine Freundschaft so funktionieren? Das waren Dinge, die mich am Anfang sehr beschäftigt haben, bis wir einfach darüber gesprochen haben.

Sabrina N'Diaye: Es gab aber so viele Momente, wo ich selber auch überrascht war. Sie hat sich gemeldet, als mein Sohn eins wurde. Ich war so gerührt, dass sie an uns denkt. Es war gerichtet an mich, an meinen Sohn, an den Tag. Ich weiß gar nicht, wie schwer ihr das gefallen sein muss. Das sind Momente, über die ich mich natürlich freue. Aber ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, hätte ich es nicht gemacht.