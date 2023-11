Stefan H. Berlin Freitag, 03.11.2023 | 11:38 Uhr

Och, so viel Zeit muss schon sein um dieses Wirtschaftsprojekt zu kritisieren. Wie schon geschrieben, handelt es sich hier nicht um einen Weihnachtsmarkt und wir haben auch nicht Winter. Wer solch einen seelenlosen Rummel im Herbst haben will, sollte ihn wenigstens korrekt benennen. Übrigens dauert nicht einmal das Oktoberfest sieben Wochen. So wird alles immer beliebiger und die Winter/Weihnachtszeit noch weiter entzaubert.