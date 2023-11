Dieser Herbst führt zu nassen Füßen - und das wird auch erst einmal so bleiben. Zwar wird es zwischenzeitlich kalt und trocken für einen Tag. Doch schon bald soll es wieder regnen - bei böigem Wind. Stabiles Wetter ist laut ARD-Wetterexperte nicht in Sicht.

So geht es den Berliner Wildtieren in diesem Herbst

Schon tagsüber erreichten die Höchsttemperaturen in der Region meistenteils nur noch maximal fünf Grad, so Rudolph weiter. "Und im Laufe der Nacht sinken die Temperaturen immer weiter". Der Grund dafür sei kalte Luft, die aus Nordosten zu uns ströme. In der Nacht zu Mittwoch könne es dann stellenweise bis zu minus vier Grad kalt werden in Brandenburg. Allerdings bei kurzer Wetterberuhigung durch ein leichtes Zwischenhoch. "Mittwoch kann es sogar stellenweise sonnig werden", so der Meteorologe.

In der Nacht zum Donnerstag komme dann aber von Nordwesten her Warmluft heran. Sie bringe Wolken und Wind. "Letzterer sorgt für die Verbreitung der warmen Luft". Daher könne es am Donnerstag wieder bis zu elf Grad warm werden. "Eine Achterbahnfahrt", so Rudolph. Es gehe wirklich auf und ab.