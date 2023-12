Paula Berlin Mittwoch, 13.12.2023 | 11:00 Uhr

Solange sich die Bahnvorstände Gewinne des Unternehmens in die eigene Tasche stecken (Millionenschwere Boni ohne akzeptable Leistung - der rbb spart sich leider einen Bericht dazu) können diese Mittel nicht in eine Verbesserung des Bahnsystems investiert werden, auch nicht in Gehaltsanpassungen derer, die an der Basis versuchen, den Betrieb irgendwie noch aufrecht zu erhalten. Und das Ganze m.E. mit wohlwollender Zustimmung politischer Kreise, die scheinbar mehr ihrer Lobby als den gesellschaftlichen Erfordernissen verpflichtet zu sein scheinen. So kann die DB auch nichts für den Klimawandel tun - leider.