Bei einer Messerstecherei sind am Freitagabend in Berlin-Mitte mehrere Menschen verletzt worden. Zunächst seien gegen 18 Uhr zwei Gruppen vor dem Einkaufszentrum Alexa in der Grunerstraße in Streit geraten. teilte die Polizei am Samstag mit. In dessen Verlauf seien auch Stichwaffen zum Einsatz gekommen.

Ein Großteil der etwa acht Beteiligten sei in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Zwei Polizisten außer Dienst hätten das Geschehen beobachtet und weitere Kräfte alarmiert, zudem leisteten sie laut Polizei bei einem Verletzten erste Hilfe und unterstützten bei der Festnahme eines 19-jährigen Verdächtigen.

Bei dem Streit wurden insgesamt vier junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren u.a. an Beinen, Hüfte und Armen verletzt, alle wurden in Krankenhäusern behandelt. Was zum gewaltsamen Streit geführt hat, wird nun ermittelt.