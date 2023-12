Unbekannte sollen in der Nacht zu Montag versucht haben, das Gebäude des "National Council of Resistance of Iran" in Berlin in Brand zu setzen. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte dem rbb, dass es in der Landecker Straße gebrannt habe.

Anwohner hätten das Feuer rechtzeitig löschen können, es sei niemand verletzt worden, so die Sprecherin weiter. Der polizeiliche Staatsschutz sei informiert.



Zuerst hatte darüber die "BZ" berichtet. Demnach stellten die Einsatzkräfte einen Benzinkanister sicher.

Das Gebäude der iranischen Widerstandsbewegung in Schmargendorf liegt wenige Hundert Meter entfernt von der israelischen Botschaft. Der nationale Widerstandsrat des Iran (NWRI) hat zum Ziel, das amtierende iranische Mullah-System zu stürzen. Die Organisation wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wegen ihres sektenartigen Führungsstils.