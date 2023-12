Nach 325 Ausgaben stellen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihr monatliches Gratis-Kundenmagazin "BVG Plus" ein. Die Dezemberausgabe ist die letzte, wie Chefredakteurin Theresa Henning im kürzlich erschienenen Heft mitteilte. Zuerst hatte am Samstag die "B.Z." berichtet.

"Immer weniger Fahrgäste der BVG greifen zum gedruckten Heft und stattdessen zum Smartphone, um sich tagesaktuell über Baumaßnahmen und Fahrplanänderungen zu informieren", begründete Henning diesen Schritt. Mit der Einstellung des Printproduktes leiste man einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit: "Wir sparen künftig viel Papier sowie weitere Ressourcen", so die Chefredakteurin weiter.

Das Heft "BVG Plus" war seit 1996 erschienen und lag in den Fahrzeugen des Verkehrsunternehmens, in Bahnhöfen sowie in dessen Kundenzentren aus. Seit April 1990 gab es monatlich den Vorgänger "BVG aktuell". Unter Leserinnen und Lesern beliebt war auch die Streckennetz-Karte, die immer in der Heftmitte lag.