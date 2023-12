Leerstehendes Wohnhaus in Berlin-Lichterfelde brennt und stürzt ein

So 10.12.23 | 09:05 Uhr

In einem dreistöckigen leerstehenden Wohnhaus in Berlin-Lichterfelde ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Menschen kamen ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Bis zu 100 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort.