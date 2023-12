Polizei verhaftet Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt in Berlin-Marzahn

Im Fall des vor einer Woche getöteten 63-Jährigen in Berlin-Marzahn vermeldet die Berliner Polizei einen Ermittlungserfolg. Ein 34-jähriger Mann sei als dringend Tatverdächtiger festgenommen worden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Dienstag.

Der Festgenommene sei mit dem Getöteten bekannt gewesen und habe zeitweise bei ihm gewohnt. Am Montagabend sei er in Berlin-Westend von Zivilfahndern festgenommen worden. Ein Haftbefehl habe bereits vorgelegen, der 34-Jährige sitze in Untersuchungshaft.