Als beim letzten Jahreswechsel in Berlin Rettungskräfte angegriffen wurden, fanden sich unter den Verdächtigen auch viele Jugendliche. Nun richtet sich die Berliner Polizei mit einem dringenden Appell an Eltern in der Hauptstadt.

Zwei Wochen vor Silvester hat die Berliner Polizei an die Eltern appelliert, besser auf ihre Kinder und Jugendlichen aufzupassen und sie von Gewalttaten abzuhalten. "Angriffe auf Einsatzkräfte sind keine geeignete Art, beispielsweise "gegen den Staat" zu demonstrieren", heißt es unter anderem in dem Text, der per Mail an zahlreiche Schulen, darunter auch Grundschulen, und von dort an die Eltern geschickt wurde.



Beim letzten Jahreswechsel sei es zu noch mehr Krawallen und Angriffen auf Polizei und Feuerwehr gekommen als in den Vorjahren, heißt es weiter. Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter seien in der Silvesternacht im Dienst und sorgten dafür, dass auch Eltern und Kinder sicher feiern könnten. "Bitte reden Sie im Vorfeld mit Ihren Kindern, dass auch wir mit Respekt und Toleranz behandelt werden und unverletzt ins Neue Jahr starten möchten."