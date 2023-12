So 10.12.23 | 12:33 Uhr

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Berlin-Friedrichshain bei einem Unfall an einem S-Bahnhof schwer verletzt worden.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb bestätigte, war der Mann an der Station Warschauer Straße mit beiden Beinen zwischen Bahnsteig und S-Bahn-Wagen geraten. Die Feuerwehr habe den Eingeklemmten mit Hebekissen befreit. Er kam den Angaben zufolge schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar, so der Sprecher.