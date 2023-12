Dreijähriges Mädchen nach Verkehrsunfall am Kopf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Berlin-Zehlendorf wurde ein dreijähriges Mädchen verletzt.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Polizei bog ein 82-jähriger Autofahrer gegen 18.20 Uhr von der Riemeisterstraße kommend in die Argentinische Allee ab. Ein 36-jähriger Vater überquerte gerade mit einem Kinderwagen die Allee. Dabei fuhr der 82-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen den Kinderwagen, wodurch das Mädchen aus dem Kinderwagen erst auf die Motorhaube des Wagens und anschließend auf die Fahrbahn fiel.

Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und am Brustkorb und kam in ein Krankenhaus. Der Vater und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.