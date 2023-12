Ein 34 Jahre alter Mann ist am S-Bahnhof Storkower Straße in Berlin Prenzlauer Berg am Sonntag nur knapp einem möglicherweise tödlichen Unfall entgangen. Gegen 19:45 Uhr habe der Mann das Gleichgewicht verloren und sei in das Gleisbett gestürzt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.