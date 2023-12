Der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, Marc Schreiner, wirft den Berliner Bezirken vor, ihrer Pflicht zur Kostenübernahme bei der Behandlung obdachloser Menschen in vielen Fällen nicht nachzukommen.

Das sagte Schreiner am Montag im Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. So entstünden den Krankenhäusern Kosten in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro jährlich.



Wenn Rettungsstellen Menschen ohne Krankenversicherung behandeln, können sie laut Sozialgesetz eine Rechnung dafür beim Sozialhilfeträger stellen, also bei den Berliner Bezirken. Eine aktuelle Umfrage der Berliner Krankenhausgesellschaft zeige laut Schreiner jedoch, dass 86 Prozent dieser Anträge von den Bezirken abgelehnt werden. In 30 Prozent der Fälle bleibe eine Reaktion gänzlich aus. Das hatten insbesondere Krankenhäuser in Tempelhof-Schöneberg und Mitte bemängelt. "Für uns als Krankenhäuser ist der bürokratische Aufwand so hoch, dass es für viele schlichtweg fruchtlos ist und damit unsinnig, Anträge auf Kostenrückerstattung zu stellen. Und das, weil die Bezirke schlichtweg nicht reagieren", so Schreiner.