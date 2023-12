Steffen Berlin Montag, 18.12.2023 | 18:38 Uhr

Ihre Gedankengänge passen nicht. In einer gesunden Marktwirtschaft will zwar Jeder den höchstmöglichen Preis erzielen, allerdings ist dies dadurch begrenzt, dass eine theoretisch unbegrenzt große Masse an Investoren auch was vom Kuchen abhaben will. Solange es kein Monopol gibt, regulieren die Mitbewerber den Preis, bis Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. Wenn also ein Investor zu viel Rendite will, werden andere das Geschäft machen und sich mit etwas weniger Rendite begnügen. Im Wohnungsbaumarkt haben wir aktuell aber das Problem, dass durch die Überregulierung viele potentielle Investoren fern bleiben, weil das Risiko einer negativen Rendite schlicht zu hoch ist. Je mehr der Staat eingreift, um so mehr verschärft sich dieses Problem. Lösbar ist dies nur durch ausgewogene Bedingungen aus Regulierung einerseits und Renditechancen andererseits.