Pit und Paule wurden 2019 in Berlin geboren, ihre Eltern, die Pandas "Meng Meng" und "Jiao Qing" gehören der Volksrepublik China und wurden dem Berliner Zoo geliehen. In den Leihbedingungen war vereinbart worden, dass mögliche Babys nach China zurück gebracht werden können.

Letztmals waren Pit und Paule für Besucher des Berliner Zoos am vergangenen Wochenende zu sehen, in Vorbereitung auf ihre Reise hatten sie allerdings bereits die letzten 30 Tage in Quarantäne, hinter Glas verbracht.

In China kommen sie nun in die Chengdu Panda Base, eine Aufzucht- und Forschungseinrichtung für Große Pandas und andere gefährdete Tierarten in der zentralchinesischen Region Sichuan. Der Tierarzt und Leiter der abteilung für Tiergesundheit des Berliner Zoos, Dr. Andreas Pauly fliegt zunächst mit den Bären nach China. Der Start der Reise sei "problemlos" gewesen, schreibt der Zoo. Ein Update, wie die Reise verlief soll es am Montag geben.