Im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen hat ein Regionalzug auf einem unbeschranktem Bahnübergang ein Auto erfasst und meterweise vor sich hergeschoben. Der 69-jährige Fahrer des Pkw wurde durch den Aufprall eingeklemmt und starb schwerverletzt in seinem Auto, wie die Polizei in Lüneburg am Samstag mitteilte. Der Pkw stammte aus Brandenburg.

Der Lokführer erlitt einen Schock. Die Fahrgäste im Regionalzug seien unverletzt geblieben. Die Bahnstrecke wurde voll gesperrt. Ein Gutachter soll herausfinden, wie es zu dem Unfall auf dem Bahnübergang bei Pisselberg kam.