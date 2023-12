Die Besatzung eines Rettungswagens hat in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag festgestellt, dass am linken Hinterrad mehrere Radschrauben fehlten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Mannschaft sei mit Blaulicht und einem Patienten an Bord unterwegs gewesen. Gegen ein Uhr habe sie in Berlin-Tiergarten auffällige Fahrgeräusche sowie Erschütterungen an ihrem Fahrzeug gehört. Daraufhin sei der Rettungswagen rechts rangefahren. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Da das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig gewesen sei, habe der Patient von einem anderen Rettungswagen übernommen werden müssen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.