Bei einem Feuer in einem Mietshaus in Berlin-Schöneberg ist eine 66-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend gegen 23:10 Uhr einen ausgelösten Brandmelder in dem Haus in der Wilhelm-Hauff-Straße gehört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als die Feuerwehr die Tür der Erdgeschosswohnung aufbrach, fand sie die Mieterin leblos auf. Andere Personen wurden nicht verletzt. Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, waren Möbel in Brand geraten. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können.

Nach den bisherigen Ermittlungen wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.