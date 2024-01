Der Ausbau eines kostenlosen WLAN-Angebots an Bahnhöfen der Deutschen Bahn läuft in Berlin und Brandenburg zu schleppend. Das kritisierte der Interessenverband Allianz pro Schiene am Dienstag. Insbesondere in Brandenburg sieht der Verband noch hohen Nachholbedarf. Auch in Berlin mahnt er mehr Tempo an.

Während Fahrgäste in Berlin immerhin an 14 Bahnhöfen des bundeseigenen Konzerns und damit an rund jedem zehnten kostenlos im Internet surfen können, ist das in Brandenburg lediglich an drei Stationen möglich. Der Verband Allianz pro Schiene wertete dafür Angaben aus einer Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus dem November aus. In Brandenburg verfügt damit lediglich rund ein Prozent der Bahnhöfe über ein entsprechendes Angebot.