Asteroid "2024BX1" verglüht am Brandenburger Nachthimmel

So 21.01.24 | 11:43 Uhr

In der Nacht zu Sonntag ist ein Asteroid über Brandenburg beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Der Feuerball war bis nach Leipzig und Prag zu sehen. Bruchstücke des Himmelskörpers werden im Havelland vermutet. Zahlreiche Beobachter filmten das Ereignis.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Asteroid am Himmel über Brandenburg verglüht. Laut Berechnungen der amerikanischen Weltraumbehörde NASA ging der Asteroid bei Nennhausen im Kreis Havelland um 1:32 Uhr nieder. Zu sehen war das auch in großer Entfernung.