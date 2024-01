An der Michaelbrücke an der Grenze von Berlin-Mitte und -Friedrichshain ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, brannte eine Holzhütte unter der Brücke. Verletzt wurde niemand. 22 Kräfte der Feuerwehr waren demnach im Einsatz.

Wegen möglicher Brandschäden muss nun die Statik der Brücke geprüft werden. Sie bleibt daher vorerst gesperrt.