Dreharbeiten in Uckermark

Den Angaben zufolge wurde das dreiköpfige Team gegen Mittag von einem Anwohner attackiert. Er habe den Kameramann zu Boden gestoßen, teilte die Polizei in Frankfurt (Oder) mit. Anschließend soll er mit weiterer Gewalt gedroht haben. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Ein Fernsehteam des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) ist am Dienstag bei Dreharbeiten im Ortsteil Afrika in der Gemeinde Flieht-Stegelitz (Landkreis Uckermark) angegriffen worden.

Bei den Dreharbeiten ging es um eine Recherche für die rbb-Sendung "Der Tag in Berlin und Brandenburg" bezüglich des Ortsnamens Afrika. Der Ortsteil war nach dem Zweiten Weltkrieg eine Siedlung von Geflüchteten aus Pommern. Aus Mangel an Baumaterialien hatten sie dort einfache Holzhütten errichtet. Die Alteingesessenen Stegelitzer sagten deshalb, "die leben wie in Afrika".