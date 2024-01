Wegen mehrerer erfrorener Kühe in Brandenburg an der Havel untersucht die Staatsanwaltschaft, ob der Landwirt gegen den Tierschutz verstoßen hat. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Es gebe zwei Strafanzeigen der Tierrechtsorganisation Peta und eines Anwalts.



Eines der drei lebend geretteten Tiere ist inzwischen verendet.



Am Donnerstag vergangener Woche waren sieben Kühe in einem Überflutungsgebiet in Brandenburg an der Havel entdeckt worden. Vier Kühe waren erfroren, einige steckten im Eis fest, drei Kühe lebten zum Zeitpunkt ihres Auffindens noch.