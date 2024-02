Frau fährt mit Auto mitten in Feuerwehreinsatz und verletzt Beamten

Eine Autofahrerin hat einen Feuerwehreinsatz in Berlin-Wedding behindert und dabei einen Feuerwehrmann verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 54-Jährige am späten Montagabend in der Adolfstraße unterwegs, die ein Feuerwehrmann wegen eines Einsatzes gerade abgesperrt hatte. Den Angaben zufolge ignorierte die Frau das Durchfahrverbot, drängte sich mit ihrem Auto zwischen Einsatzkräften und Fahrzeugen durch und beschleunigte sogar noch.