Dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf stehen in diesem Jahr 8,05 Millionen Euro für das öffentliche Straßennetz zur Verfügung (im Jahr 2023 waren dies 7,2 Millionen Euro). Wie viel davon in die Gehwegsanierung gesteckt wird, lässt der Bezirk offen. In die Bordsteinabsenkungen werden in diesem Jahr 200.000 Euro investiert – nach 162.000 Euro im Vorjahr.



Im Jahr 2024 ist vorgesehen, den Gehweg in der AlsenstraBe von Feuerbach- bis FlorastraBe (ca. 250 m) instand zu setzen. Diese MaBnahme wird 160.000 Euro kosten. Außerdem wird in der StraBe Am Eichgarten zwischen der StindestraBe und der SiemensstraBe ein Gehweg komplett neu gebaut. Hierfür rechnet der Bezirk mit 80.000 Euro.