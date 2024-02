Die Vorschrift des Berliner Mobilitätsgesetzes schütze weder einzelne Personen noch einen bestimmten Personenkreis wie etwa die Nachbarschaft, teilte das Verwaltungsgericht am Dienstag mit. Die von der Anwohnerin angeführte Zielbestimmung diene dem öffentlichen Interesse, Individualinteressen seien in diesem Punkt nicht berücksichtigungsfähig, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Gegen den Beschluss kann Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.



Dies sei bereits am Montag geschehen, wie die betroffene Anwohnerin im Gespräch mit rbb|24 sagte. "Das Verwaltungsgericht spricht Anwohnern jegliche Lenkungsmöglichkeit ab, dabei ist für uns das Mobilitätsgesetz der einzige Ansatzpunkt", erläuterte sie.



Ihren Angaben zufolge wurden bereits am frühen Dienstagmorgen die Bäume gefällt. "Bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts wurden die Fällungen auf Eis gelegt - bis heute Morgen um 7 Uhr", berichtete die Anwohnerin. Ihren Schilderungen zufolge sollen am Dienstagmorgen Schüler einer benachbarten Schule auf die Bäume geklettert sein, um deren Abholzung zu verhindern. Polizeikräfte hätten die jungen Menschen letztlich von den Bäumen geholt.