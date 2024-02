So sind in Berliner Gewässern insgesamt 21 Todesfälle zu beklagen, wie es in einem DLRG-Bericht hieß, der Donnerstag veröffentlichte wurde. Das sind drei mehr als im Jahr 2022.

So verunglückten 19 Männer und zwei Frauen, der Großteil erneut in Seen (10 Tote). In Flüssen kamen neun Menschen ums Leben. Anders als im vergangenen Jahr starben die meisten Menschen außerhalb der Sommermonate: Von Februar bis April kamen fünf Menschen ums Leben, von September bis November waren es sieben. Die Toten verteilten sich über alle Altersgruppen, in neun Fällen war das Alter nicht bekannt.