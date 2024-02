Der Krieg in der Ukraine führt nach Einschätzung der Polizei zu verstärkter Kriminalität russischer und ukrainischer Banden in Berlin. Bei den Ermittlungen in Sachen organisierte Kriminalität liege die Hauptstadt auf dem vierten Platz.

Die Beschuldigten sollen ein Firmengeflecht mit zahlreichen Scheingeschäftsführern aufgebaut haben, um so illegale Geldflüsse vornehmen und die illegale Herkunft des Geldes verschleiern zu können. Die Aktionen sollen spätestens ab Juli 2021 über eine Bank in Malta abgewickelt worden sein. Nach den bisherigen Ermittlungen soll die Gruppe überwiegend von Berlin und Riga aus aktiv gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Aus ihrer Sicht agiert das Netzwerk im Bereich der russisch-eurasischen organisierten Kriminalität.

In Deutschland wurden den Angaben zufolge 58 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht - 51 allein in Berlin, vor allem in Stadtteil Wilmersdorf. Weitere Razzien gab es in Baden-Württemberg (Konstanz) und Sachsen (Leipzig) sowie in den Brandenburger Orten Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Ludwigsfelde und Ruhlsdorf (beide Teltow-Fläming) . Rund 460 Polizeikräfte waren insgesamt beteiligt. Parallel gab es in Lettland, überwiegend in Riga, Razzien an etwa 20 Orten, wie es hieß. In Malta seien die Bank durchsucht und Geld auf acht maltesischen Konten gesichert worden.

Laut Staatsanwaltschaft wurde Geschäftsunterlagen, Datenträger und Handys sichergestellt, die nun ausgewertet würden. Etwa vier Millionen Euro hätten bislang mutmaßlichen Betrugs- und Subventionsbetrugstaten zugeordnet werden können.