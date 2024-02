Berlin-Friedrichshain - 25-Jähriger nach Messerangriff und Geiselnahme festgenommen

Do 29.02.24 | 15:13 Uhr

Bild: dpa/Monika Skolimowska

Nach einem Messerangriff in Berlin und einer Geiselnahme in Niedersachsen ist ein 25 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden. Bei der Tat in Berlin wurde ein 42-Jähriger schwer verletzt.



Die Polizei hat am Mittwoch einen 25-Jährigen wegen versuchten Mordes in Berlin-Friedrichshain und einer Geiselnahme in Niedersachsen festgenommen. Der Mann soll zunächst in Berlin einen 42-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin am Donnerstag mitteilten. Der 42-Jährige musste mit Schnittverletzungen notoperiert werden, befindet sich aber außer Lebensgefahr. Später soll der Verdächtige in einem Rathaus in Niedersachsen eine Frau als Geisel genommen haben.

Mit Schlägen und Messer attackiert

Der Mann hatte zunächst in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch im Bezirk Friedrichshain laut Zeugenaussagen den 42-Jährigen verfolgt, ihn zu Boden gerissen, sowie mit Schlägen, Tritten und einem Messer attackiert. Als die Polizei eintraf, war der Angreifer bereits geflohen. Es bestand nach ersten Erkenntnissen keine Vorbeziehung zwischen dem Verdächtigen und dem 42-Jährigen, hieß es.

Motiv und Hintergründe unklar