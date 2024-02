Do 22.02.24 | 10:52 Uhr

Unbekannte haben in Berlin-Karow am Dienstagabend etliche Fahrzeuge, Wartehäuschen der BVG und eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hörten mehrere Zeugen gegen 18:30 Uhr Knallgeräusche und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen waren zwei Personen in mehreren Wohngebieten im Berliner Stadtteil Karow unterwegs. Im Bereich Siedlungsring, Münchehagenstraße, Bucher Chaussee, Straße 10, Treseburger Straße, Nahestraße, Nettestraße, Am Hohen Feld und Schräger Weg schossen die mutmaßlichen Täter mit einer Zwille Metallkugeln aus einem Auto heraus.