In Berlin-Reinickendorf sind am Montagabend zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall schwer verletzt worden.



Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war die Fahrerin eines Pkw auf dem Hermsdorfer Damm mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Sie gab an, dass sie einem Tier ausweichen wollte.



Beide Fahrerinnen kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte der Lagedienst dem rbb mit.